أعلن نادي الهلال رسميًا عن عودة اللاعب الفرنسي كريم بنزيما، للمشاركة في تدريبات الفريق الأول مساء أمس الأربعاء، بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي الذي خضع له خلال الفترة الماضية للتعافي من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب.



وكان بنزيما قد غاب عن مباراتي الهلال أمام التعاون والشباب ضمن منافسات دوري روشن السعودي؛ بسبب إصابته في العضلة الضامة، ما اضطر الجهاز الطبي للفريق إلى وضعه تحت برنامج تأهيلي مكثف، شمل العلاج الطبيعي والتدريبات الخاصة لاستعادة اللياقة البدنية، والتأكد من جاهزيته للعودة بأفضل مستوى ممكن قبل المباريات القادمة.



ومن المؤكد أن بنزيما سيكون جاهزًا للمشاركة في الجولة 25 من دوري روشن السعودي، حيث يلتقي الفريق غدًا الجمعة مع النجمة، في مباراة ينتظر أن يكون حضور اللاعب الفرنسي فيها مؤثرًا بشكل كبير، خاصة في تعزيز خط الهجوم ورفع مستوى الأداء الجماعي للفريق.



تمثل عودة بنزيما دفعة قوية للهلال، إذ يعد من الركائز الأساسية في خط الهجوم، بفضل خبرته الكبيرة وقدرته على صناعة الفارق في المباريات الحاسمة. كما تمنح مشاركته المدير الفني خيارات هجومية أوسع، وتزيد من فرص الفريق في تحقيق النتائج الإيجابية، خاصة في مباريات الحسم مثل مواجهة النجمة.



عودة اللاعب تأتي في وقت حاسم من الموسم، حيث يسعى الهلال لمواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية في الدوري، ويأمل أن يكون بنزيما عنصرًا مؤثرًا في خط الهجوم لتعزيز فرص الفريق في المنافسة على لقب دوري روشن السعودي.