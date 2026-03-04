عاد لاعب الخليج البرتغالي بيدرو ريبوتشو إلى المملكة بعد أيام قضاها في دولة الإمارات العربية المتحدة، نتيجة تعليق الرحلات الجوية بسبب الأحداث التي تشهدها المنطقة، إذ أنهت إدارة النادي إجراءات عودته براً عبر منفذ البطحاء الحدودي الرابط بين السعودية والإمارات.



وكان اللاعب قد غادر في إجازة قصيرة عقب مباراة فريقه الأخيرة أمام الاتحاد في دوري روشن للمحترفين، على أن يعود للمشاركة في التدريبات مساء اليوم (الأربعاء)، تمهيداً لدخوله ضمن خيارات الجهاز الفني في مواجهة الحزم مساء الجمعة.



ويُعد بيدرو ريبوتشو أحد أبرز العناصر الأساسية في صفوف الخليج، إذ يقدم مستويات مميزة في مركز الظهير الأيسر منذ انضمامه إلى الفريق في صيف 2023، وأسهم في دعم الجانبين الدفاعي والهجومي للفريق بفضل انطلاقاته وعرضياته من الجهة اليسرى. ‏