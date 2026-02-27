سجّل النادي الأهلي حضورا جماهيريا لافتا في مبارياته على ملعب الملز خلال منافسات دوري روشن السعودي لموسم 2026، حيث كشفت الإحصائيات أكثر خمس مباريات شهدت حضورا في ملعب الملز.



وتصدّرت مواجهة الرياض أمام الأهلي على مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض، ضمن منافسات الجولة الـ24 من المسابقة، وكسبها الأهلي بهدف دون مقابل، القائمة بحضور بلغ 9,099 مشجعا، في رقم يعكس الزخم الجماهيري للمواجهة. وجاءت مباراة الرياض أمام نادي النصر ثانيا بـ4,597 مشجعا، تلتها مواجهة نادي الهلال بـ4,480.



كما شهد لقاء الرياض أمام نادي الاتفاق حضور 891 متفرجًا، ثم مواجهة نادي التعاون بـ592 مشجعا، ليصل مجموع الحضور في هذه المباريات الخمس إلى 19,659 متفرجا.



الأرقام تؤكد أن مواجهات الرياض أمام الأندية الجماهيرية الكبرى تبقى الأكثر جذبا، في مشهد يعكس تنامي الاهتمام والحضور في مدرجات دوري روشن هذا الموسم.