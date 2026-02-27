أكد مدرب نادي الشباب نورالدين بن زكري أن تحضيرات فريقه للمواجهة المرتقبة جاءت وفق النهج المعتاد، مشدداً على أن منافسات دوري روشن السعودي لا تعرف السهولة، وأن جميع المباريات تتطلب إعداداً فنياً وذهنياً عالياً.



وقال بن زكري خلال المؤتمر الصحفي: «تحضيرنا لهذه المباراة لا يختلف عن بقية المباريات، فالدوري صعب وكل مواجهة لها حساباتها الخاصة. نحن نمر بمرحلة صحوة، والحمد لله حصدنا 6 نقاط في الجولتين الماضيتين، وحققنا فوزاً مهماً في البطولة الخليجية، وهدفنا واضح وهو تحقيق نقاط المباراة المقبلة من أجل تحسين مركزنا في جدول الترتيب».



وعن مواجهة نادي الهلال، أوضح المدرب الجزائري أن المنافس غني عن التعريف ويملك عناصر مميزة في جميع الخطوط، مضيفاً: «الهلال فريق مليء باللاعبين الجيدين، وحتى دكة البدلاء لديهم تضم أسماء قادرة على اللعب أساسية في أندية أخرى. لكنني لا أنشغل كثيراً بنتائج المنافسين، أركز على فريقي 9 مرات، وعلى الفريق الآخر مرة واحدة فقط».



وأشار بن زكري إلى أن لكل مباراة تحضيراً خاصاً يتناسب مع قوة المنافس وأسلوبه، مؤكداً أن الجهاز الفني يحرص على منح كل خصم حقه من الدراسة والتحليل، مبيناً أن التوفيق قد لا يحالف الفريق أحياناً رغم العمل الجاد.



وفي ما يتعلق بما أثير حول وجود خلاف بين اللاعبين، نفى مدرب الشباب وجود أي مشكلة بين المهاجم عبدالرزاق حمدالله والجناح يانيك كاراسكو، مؤكداً أن الأجواء داخل الفريق صحية. وقال: «لا توجد أي مشكلة بين حمدالله وكاراسكو، واللاعبون يتدربون بروح واحدة. ما يُتداول غير صحيح إطلاقاً، خصوصاً ونحن في شهر فضيل، وأقول لمن يردد مثل هذه الأحاديث أن يتقوا الله. نعم، لدينا أمور فنية نسعى لتحسينها، لكن لا توجد مشكلات خارج الإطار الفني. أنا جئت من أجل تحسين ترتيب الفريق».



وعن إمكانية إحداث تغييرات في أسلوب اللعب خلال المباراة المقبلة، اكتفى بن زكري بالقول: «الله أعلم، وستشاهدون غداً»، مشيراً في الوقت ذاته إلى عدم وجود أي غيابات في صفوف الفريق قبل اللقاء.



واختتم مدرب الشباب حديثه بالتأكيد على عراقة النادي وتاريخه الكبير، مضيفاً: «نحن في نادٍ عريق، لكن التاريخ لا يعني الحاضر. الماضي شيء والحاضر شيء آخر، ونعمل حالياً على بناء فريق قادر على تلبية طموحات المرحلة، وكان هدفنا منذ البداية الابتعاد عن مناطق الخطر».



ووجه بن زكري رسالة مباشرة إلى جماهير الشباب، دعاهم فيها للحضور والمساندة، قائلاً: «أقول للجمهور الشبابي: احضروا وساندوا فريقكم، فكرة القدم من دون جمهور كالجسد من دون روح».