أعلن النادي الأهلي المصري، اليوم (الخميس)، نيته التقدم بطعن على الحكم الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لصالح مدربه السابق خوسيه ريبيرو.

تفاصيل الحكم الصادر

وقضت غرفة أوضاع اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم بإلزام الأهلي بدفع تعويض قدره 588 ألف دولار، شاملاً الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد لمدة 3 أشهر، لصالح خوسيه ريبيرو.

التحرك نحو «كاس»

وقال المستشار القانوني للأهلي المصري عبدالله شحاتة إن النادي سيتقدم بطعن أمام المحكمة الرياضية الدولية «كاس» ضد الحكم الصادر.

وأضاف أن هذه الخطوة سيتم الانتهاء منها خلال 3 أسابيع على الأكثر، عقب تسلم النادي حيثيات القرار الصادر لمصلحة المدرب الإسباني، مشيراً إلى أن الحكم ليس نهائياً، وأن هناك درجات تقاضٍ أخرى، وسيتم الطعن وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.