انطلق المعسكر التدريبي للمنتخب السعودي البارالمبي لرفع الأثقال في مدينة جدة خلال الفترة من 21 مارس وحتى 6 أبريل وذلك ضمن برنامج الإعداد للمشاركات الخارجية القادمة.



ويشارك في المعسكر اللاعبان عدنان نور سعيد، وطلال البلوي تحت إشراف مدرب المنتخب ماهر عزت وبمتابعة إداري المنتخب فتحي يعقوب، حيث يركز الجهاز الفني والإداري على رفع الجاهزية البدنية والفنية وتعزيز مستويات الأداء قبل الاستحقاقات الدولية.



ويأتي هذا المعسكر ضمن التحضيرات لمشاركة اللاعب عدنان نور سعيد في بطولة آسيا المفتوحة والمقرر إقامتها خلال الفترة من 7 - 12 أبريل لتمثيل المنتخب السعودي في البطولة القارية..



وأكد الاتحاد السعودي لرفع الأثقال أن إقامة المعسكر تأتي ضمن خطة تطوير رياضة رفع الأثقال البارالمبية ودعم اللاعبين لتحقيق أفضل النتائج ورفع اسم المملكة في المحافل الدولية.