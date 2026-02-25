تأهل فريق «سلام الجامعة» من جدة إلى دور الـ4 في بطولة «جدة 2026» لكرة القدم، بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة (6-5) على حساب فريق «أكاديمية نور» من مكة المكرمة، بعد تعادل الفريقين (1-1) في الأشواط الأصلية، ضمن لقاءات اليوم الأول من منافسات دور الـ8، التي أقيمت على ملعب القرية الأولمبية.



وشهدت المباراة حذراً مبالغاً فيه من الطرفين، قبل أن تشتعل في آخر 5 دقائق حين سجل الجامعة الهدف الأول، ثم نجح «نور» في التعادل في الوقت بدل الضائع.



وأكد «الجامعة» تفوقه من جديد على حساب «نور»، حيث كان الفريقان قد التقيا في افتتاح مباريات المجموعة (F)، انتصر الأول وقتها بنتيجة (1-0) في صدارة المجموعة بـ6 نقاط، بينما حل «نور» وصيفاً بـ3 نقاط.



يُذكر أن فريق «الجامعة» سيواجه في دور الـ4 فريق «شرطة محافظة جدة»، الذي فاز بركلات الترجيح على «الحرس الوطني» بالقطاع الغربي، وذلك يوم الجمعة القادم، الموافق 27 فبراير، على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في أول صدام مرتقب يجمع بين فرق الجهات الحكومية وفرق الهواة المشاركة في البطولة.