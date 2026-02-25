يستعد فريق يوفنتوس لمواجهة فاصلة ضد جلطة سراي، مساء اليوم في ملعب تورينو، ضمن إياب الملحق المؤهل لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.

تلقى يوفنتوس هزيمة ثقيلة في مباراة الذهاب بتركيا 2-5، بعد أن كان متقدماً 2-1 في الشوط الأول، قبل أن ينهار تماماً في الشوط الثاني مستقبلاً ثلاثة أهداف متتالية، ما أحدث صدمة للجماهير وأربك حسابات الفريق الأوروبية.

الوضع محلياً يتفاقم

الأوضاع لم تتحسن في الدوري الإيطالي، حيث خسر الفريق أمام كومو 0-2، ليبقى في المركز الخامس ويبتعد عن مناطق التأهل الأوروبي.

وذكرت صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» أن إدارة يوفنتوس تدرس إقالة المدرب لوتشانو سباليتي إذا فشل الفريق في تخطي جلطة سراي ومواجهة روما بالدوري.

أسوأ فترة هذا الموسم

يعيش يوفنتوس أسوأ فتراته هذا الموسم، بخمس مباريات متتالية بلا فوز، وأداء متذبذب وثقة مهزوزة، ما يجعل مباراة الإياب ضرورة ملحة لانتفاضة تحافظ على هيبة النادي الأوروبية.

خلفية الفريقين

جلطة سراي وصل لهذا الدور بعد حلوله في المركز العشرين في الدوري التركي، فيما جاء يوفنتوس في المركز الثالث عشر بعد تعادله مع موناكو الفرنسي، ليجد الفريقان نفسيهما أمام مواجهة حاسمة لا تقبل القسمة على اثنين.

ذكريات وتجارب المدرب

المباراة تثير اهتماماً إضافياً لعلاقة المدرب سباليتي بالمهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي منذ أيامهما في إنتر، كما تستحضر نجاحه السابق مع فيكتور أوسيمين في نابولي حين قاد الفريق للقب الدوري بعد غياب طويل، في تجربة قد تلهمه لإعادة بناء الفريق أمام جلطة سراي.