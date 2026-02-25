نفى الاتحاد المغربي لكرة القدم أنباء رحيل المدرب وليد الركراكي عن تدريب منتخب المغرب الأول، وذلك للمرة الثانية خلال الشهر الجاري.

بيان رسمي يحسم الجدل

وأوضح الاتحاد المغربي، في بيان عبر موقعه الإلكتروني، أنه لا صحة للأنباء المتداولة بشأن الانفصال عن المدرب وليد الركراكي، مؤكداً استمراره في منصبه.

إخفاق قاري

وفشل الركراكي في إعادة المغرب إلى منصة التتويج القارية بعد غياب 50 عاماً، إذ خسر «أسود الأطلس» نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية أمام منتخب السنغال بهدف نظيف، الشهر الماضي، على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط.

تطلعات مونديالية

ويتطلع المنتخب المغربي إلى تجاوز الإخفاق القاري بتحقيق إنجاز جديد في بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بعدما حصد المركز الرابع في المونديال الماضي، كأفضل إنجاز عربي وأفريقي في تاريخ المسابقة.