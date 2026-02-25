خطف الزمالك صدارة الدوري المصري بعد فوز صعب على نظيره زد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت أمس (الثلاثاء) على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ19.

أهداف المباراة

أنهى الزمالك الشوط الأول متقدماً بهدف نظيف عن طريق نجمه البرازيلي خوان بيزيرا، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليمنى لحارس زد في الدقيقة 22.

وفي الشوط الثاني، تمكن رأفت خليل من إدراك التعادل لفريق زد في الدقيقة 74، بعدما استلم تمريرة أرضية داخل منطقة الجزاء وسط ارتباك دفاع الزمالك، وسدد الكرة في المرمى.

لكن «الفارس الأبيض» رفض الاكتفاء بنقطة التعادل، واستعاد تقدمه سريعاً عن طريق أحمد ربيع، الذي استلم كرة على حدود منطقة الجزاء وسدد كرة متقنة على يسار حارس زد في الدقيقة 82.

ترتيب الفريقين

رفع الزمالك رصيده إلى 37 نقطة في صدارة الدوري المصري، رغم الأزمات المالية وإيقاف القيد ورحيل نجومه الأساسيين، بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.

في المقابل، تجمد رصيد زد عند 25 نقطة في المركز السابع، بعد تلقيه الهزيمة الخامسة هذا الموسم.