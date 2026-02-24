تتجه أنظار عشاق الكرة الأوروبية مساء غدٍ (الأربعاء) إلى ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث يستضيف ريال مدريد نظيره البرتغالي بنفيكا في إياب الملحق المؤهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، في مواجهة تحمل طابعاً تنافسياً مشحوناً بعد أحداث لقاء الذهاب في البرتغال.



وكان الفريق الملكي قد حسم مواجهة الذهاب على الأراضي البرتغالية بانتصار ثمين بهدف نظيف، ليضع قدماً في الدور التالي ويمنح نفسه أفضلية واضحة قبل موقعة الإياب، إذ يكفيه التعادل بأي نتيجة لضمان التأهل رسمياً، فيما لا يملك بنفيكا سوى خيار الفوز لقلب الطاولة وخطف بطاقة العبور من قلب مدريد.



يدخل ريال مدريد المواجهة مدعوماً بعاملي الأرض والجمهور، إضافة إلى خبراته الواسعة في المسابقة القارية، ويبحث عن حسم التأهل لا سيما أن لديه فرصتين؛ الفوز أو التعادل. في المقابل، يدرك بنفيكا أن مهمته لن تكون سهلة على ملعب يُعد من أصعب الملاعب الأوروبية، لكنه سيحاول استثمار أي توتر أو اندفاع هجومي من أصحاب الأرض، مع التركيز على الضغط المبكر ومحاولة تسجيل هدف يعيد المواجهة إلى نقطة الصفر، ومن ثم البحث عن حسم التأهل.