ظهرت في السنوات الأخيرة عدة قوانين جديدة في كرة القدم بهدف الحد من إضاعة الوقت، وقد تظهر قريبًا قاعدة جديدة تُلزم اللاعب المصاب بمغادرة الملعب لمدة دقيقة واحدة إذا تدخل الطاقم الطبي لعلاجه.



حسب مصادر الـ"ليكيب" الفرنسية، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA يحاول مكافحة إضاعة الوقت في الدقائق الأخيرة منذ سنوات.



وخلال كأس العالم في قطر طُلب من الحكام احتساب وقت بدل ضائع أطول. كما تم اعتماد قاعدة جديدة تقضي بمنح ركلة ركنية للفريق المنافس إذا احتفظ حارس المرمى بالكرة لأكثر من 8 ثوانٍ قبل استئناف اللعب، وقد طُبّقت بالفعل في مباراة بالدوري الإنجليزي بين تشيلسي وبيرنلي.



ووفقًا لهيئة IFAB، الجهة المسؤولة عن قوانين اللعبة، فقد يتم التصويت في الاجتماع السنوي القادم على قانون جديد يُلزم اللاعب المصاب بالخروج من الملعب لمدة لا تقل عن دقيقة واحدة بعد تدخل الجهاز الطبي قبل السماح له بالعودة. وكانت المناقشات السابقة تتحدث عن مدة تصل إلى دقيقتين، لكن وُجدت اعتراضات على طول المدة.



وتوجد استثناءات قيد الدراسة، مثل حراس المرمى أو منفذ ركلة الجزاء، كما قد لا يُجبر اللاعب على الخروج إذا عوقب الخصم المتسبب في الإصابة ببطاقة صفراء أو حمراء. والهدف الأساسي هو منع استغلال الإصابات الوهمية لإضاعة الوقت.



كما يُتوقع أن تُعدّل القوانين المتعلقة بتقنية حكم الفيديو، بحيث يُسمح للحكام بمراجعة قرارات البطاقة الصفراء الثانية، وهو أمر لم يكن مسموحًا سابقًا وأثار جدلاً واسعًا.



أما ما يُعرف بقانون فينغر للتسلل، الذي يعتبر اللاعب متسللاً فقط إذا تجاوز جسمه بالكامل آخر مدافع، فقد تبدأ تجاربه في أبريل مع استئناف الدوري الكندي، وقد يُطبّق لاحقًا بشكل أوسع رغم معارضة بعض الاتحادات التي ترى فيه تغييرًا جذريًا.