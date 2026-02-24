دخل ريال مدريد في موقف حرج بعدما أثار مدافعه الشاب دين هويسن عاصفة غضب واسعة بسبب إعادة نشر محتوى وُصف بـ«العنصري» تجاه الآسيويين، ما دفع النادي إلى إصدار اعتذار رسمي موجّه للجماهير الصينية.

اعتذار بالصينية عبر «ويبو»

النادي نشر، باسم اللاعب، رسالة اعتذار باللغة الصينية عبر منصة Weibo، جاء فيها:

«أعتذر بصدق لأصدقائي الصينيين. قمت سابقاً بإعادة نشر محتوى تضمن رسائل مسيئة من دون قصد. كان ذلك غير متعمد تماماً، وأعرب عن أسفي للإزعاج الذي تسببت فيه».

صورة تشعل الغضب

الجدل اندلع نهاية الأسبوع، حين أعاد هويسن (20 عاماً) نشر صورة على حسابه في Instagram — حُذفت لاحقاً — اعتبرها مستخدمون صينيون تحمل إيحاءات عنصرية مرتبطة بشكل عيون الآسيويين.

وتضمنت الصورة تعليقات مسيئة، من بينها عبارات أثارت استياءً واسعاً عبر منصات التواصل.

ورغم خطوة الاعتذار، شكك عدد من المشجعين الصينيين في جديته، مطالبين ببيان علني عبر الحسابات الرسمية العالمية للنادي، وليس عبر منصة محلية فقط.

سابقة قبل نهائي دوري الأبطال

وليست هذه المرة الأولى التي يواجه فيها «الملكي» غضباً صينياً، إذ سبق للنادي أن اعتذر عن مقطع فيديو نُشر قبل نهائي دوري أبطال أوروبا 2024، ظهر فيه أحد المشجعين وهو يردد أغنية وصفتها السفارة الصينية في إسبانيا بأنها «مسيئة وفجة».