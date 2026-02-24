أعربت إدارة نادي ضمك عن أسفها واستيائها من الأخطاء التحكيمية التي صاحبت مواجهة الفريق أمام الأهلي ضمن الجولة العاشرة من منافسات دوري روشن السعودي، مؤكدة أن تلك الحالات أثرت -بحسب بيان النادي- بشكل مباشر في نتيجة اللقاء.



وأوضح النادي في بيانه أن المباراة شهدت إلغاء هدفين بداعي وجود مخالفات، إلى جانب تجاهل عدد من الحالات التي وصفها بالخشنة من قبل الفريق المنافس، معتبراً أن تلك القرارات حرمت الفريق من نقاط كانت كفيلة بتعزيز موقعه في سلم الترتيب.



وطالبت إدارة ضمك دائرة التحكيم في الاتحاد السعودي لكرة القدم بمراجعة الحالات المشار إليها بصورة دقيقة، والعمل على عدم تكرارها مستقبلاً، مع التأكيد على أهمية تكليف حكام يتمتعون بالكفاءة والخبرة خلال ما تبقى من منافسات الموسم.



وفي الوقت ذاته، أكدت الإدارة دعمها الكامل للحكام السعوديين، مشيرةً إلى أن اعتراضها ينصب على الأخطاء التحكيمية ذاتها، دون النظر إلى اسم الحكم أو جنسيته، انطلاقاً من حرصها على ترسيخ العدالة وتكافؤ الفرص بين الأندية.



وأعلنت إدارة النادي عزمها التقدم بخطاب رسمي إلى دائرة التحكيم يتضمن كافة الحالات التي ترى أنها أثرت في نتيجة المباراة، مطالبة بتفسير واضح ومباشر، بما يضمن حفظ حقوق النادي وفق الأطر النظامية المعتمدة.