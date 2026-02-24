افتتح الشباب مرحلته الفنية الجديدة بانتصار مقنع بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام الرياض، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب «إس إتش جي أرينا» بالرياض، ضمن منافسات الجولة العاشرة المؤجلة من الدوري السعودي للمحترفين، إذ لم تعكس فقط تفوقاً في النتيجة، بل حملت بين طياتها إشارات فنية إيجابية حول شكل الفريق وتطوره.



فنياً، ظهر الشباب بتنظيم أوضح بين الخطوط، خصوصاً في التمركز الدفاعي والانتقال السريع نحو الهجوم. الفريق اعتمد على بناء اللعب بهدوء من الخلف، مع تنويع في خيارات التمرير لكسر الضغط، وهو ما منح خط الوسط مساحة أكبر للتحكم في الإيقاع. كما بدا واضحاً التركيز على الأطراف كمنفذ أساسي لصناعة الفرص، سواء عبر العرضيات أو الاختراقات المباشرة.



الجانب الهجومي عكس تحسناً في الفاعلية والتمركز داخل منطقة الجزاء، وأظهر اللاعبون انسجاماً أفضل في التحركات دون كرة، ما ساهم في خلق مساحات واستثمار الفرص. أما دفاعياً، فقدّم الفريق فترات من الانضباط والضغط المتوسط، قلّصت من خطورة المنافس وأجبرته على اللجوء للحلول الفردية.



ورغم الإيجابيات، فإن القراءة الفنية لا تخلو من ملاحظات قابلة للتطوير، أبرزها الحاجة إلى ثبات أكبر في التركيز خلال بعض فترات المباراة، وتحسين سرعة الارتداد الدفاعي عند فقدان الكرة.