واصل الجهاز الفني المساعد للمنتخب الوطني برنامج الزيارات والاجتماعات الميدانية مع الأندية، وزار نادي الفتح، كما عقد اجتماعاً مع الجهاز الفني لنادي الأخدود، ضمن إطار برنامج الإعداد المبكر لمشاركة الأخضر في كأس العالم 2026.



واطّلع الجهاز الفني خلال زيارة نادي الفتح على أوضاع اللاعبين المرشحين للانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني، وعُقدت اجتماعات مباشرة مع اللاعبين، تم خلالها التأكيد على أهمية المرحلة الحالية، والالتزام بالتعليمات الفنية والبدنية، إلى جانب التقيد بالبرامج الصحية والغذائية المعتمدة، ومراجعة المؤشرات والأرقام البدنية لكل لاعب، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية.



كما شهد لقاء الجهاز الفني بنادي الأخدود مناقشة آليات التنسيق المشترك خلال الفترة القادمة، وبحث سبل مواءمة برامج الإعداد مع متطلبات المنتخب الوطني، في إطار تعزيز التكامل الفني وتوحيد منهجية العمل بين المنتخب والأندية.



وتأتي هذه الزيارات امتداداً لسلسلة الاجتماعات الميدانية التي ينفذها الجهاز الفني المساعد، ضمن منهجية العمل المعتمدة، الهادفة إلى رفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، وتعزيز التواصل المباشر مع الأندية، بما يخدم مصلحة المنتخب الوطني ويعزز حضوره التنافسي.



ومن المقرر أن يُستكمل برنامج الزيارات خلال الفترة القادمة بزيارة نادي ضمك، في إطار خطة عمل متكاملة تهدف إلى تهيئة اللاعبين ذهنياً وبدنياً استعداداً للمونديال.