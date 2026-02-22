أشاد مدرب الاتحاد سيرجيو كونسيساو بالأداء الذي قدمه فريقه أمام الهلال ضمن الجولة الـ23 من الدوري السعودي للمحترفين (جولة يوم التأسيس)، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 على ملعب المملكة أرينا بالرياض، موضحاً أن المباراة لم تكن سهلة، خصوصاً بعد استقبال هدف مبكر وحالة الطرد التي تعرض لها اللاعب حسن كادش، مشيراً إلى أن الروح القتالية والأداء الجماعي مكّنا الفريق من تجاوز الظروف الصعبة والعودة إلى أجواء المباراة، مع تقبّل قرارات التحكيم والعمل على إيجاد الحلول الفنية داخل الملعب من خلال تعديل أسلوب اللعب بما يتناسب مع مجريات اللقاء.



يذكر أن بداية المباراة جاءت سريعة لصالح الهلال، الذي افتتح التسجيل مبكراً عبر البرازيلي مالكوم في الدقيقة الخامسة، ولم تمر دقائق قليلة حتى تعرض الاتحاد لطرد مدافعه حسن كادش في الدقيقة التاسعة، ليكمل الفريق اللقاء بـ10 لاعبين، ورغم النقص العددي، استطاع الاتحاد الحفاظ على توازنه، وتمكن من إدراك التعادل في الدقيقة 53 عن طريق لاعبه الجزائري حسام عوار.



وبهذه النتيجة جرد الاتحاد الهلال من صدارة الدوري وأهداها لجاره النصر الذي اعتلى الصدارة بـ«55» نقطة، بفارق نقطة بعد فوزه على الحزم. في المقابل، وصل الاتحاد إلى 38 نقطة في المركز السادس، ليواصل المنافسة على تحسين موقعه مع دخول الموسم مراحله الحاسمة.