أكد عضو شرف نادي الاتحاد المشرف العام على الفئات السنية السابق محمد طلعت اللامي أن مناسبة يوم التأسيس هي ذكرى وطنية واعتزاز بمسيرة الدولة السعودية، وتاريخها الممتد قبل 3 قرون، وبما حققته من الوحدة والأمن والاستقرار، واستمرارها في البناء والتنمية.



وقال اللامي: «نستذكر في هذا اليوم أمجاد من بنوا وأسسوا هذا الكيان العظيم قبل 3 قرون، وصولاً إلى قيام المملكة العربية السعودية على يد موحدها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، وأبنائه الملوك من بعده -رحمهم الله- حتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، التي قامت على المنهج القويم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم».



وأشار اللامي إلى أن هذه الذكرى الغالية التي تربط أبناء هذه الدولة بتاريخ وطنهم وجذوره الراسخة تأتي تجسيداً للعمق التاريخي لهذا الوطن، وتبرز المكانة الرفيعة للمملكة وثقلها الإستراتيجي على المستوى الإقليمي والدولي، وما تشهده من نهضة تنموية وثقافية واقتصادية في هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.