علمت مصادر «عكاظ» بغياب مدافع الأهلي الدولي التركي ميريح ديميرال، غداً (الخميس) أمام النجمة في الجولة الـ22 عن المشاركة مع فريقه لعدم اكتمال جاهزيته البدنية، ويرى الجهاز الطبي بالنادي عدم مشاركته حتى يكون جاهزاً، بعد الإصابة التي تعرّض لها خلال مواجهة فريقه أمام الخليج ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي.



وكان ديميرال قد غاب قرابة شهر عن الملاعب منذ تعرضه للإصابة، ويواصل برنامجه العلاجي والتأهيلي تحت إشراف الجهازين الطبي والفني، تمهيداً لعودته إلى التدريبات الجماعية بعد استكمال مراحل التأهيل.



ويترقب الجهاز الفني اكتمال جاهزية اللاعب للاستفادة من خدماته خلال المرحلة القادمة من الموسم، في ظل أهمية حضوره الفني وخبرته الدفاعية ضمن صفوف الفريق.