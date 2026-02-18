اكتمل عقد المتأهلين إلى نصف نهائي دوري أبطال الخليج للأندية لموسم 2025-2026، بعد مواجهات حاسمة أسفرت عن حضور أربعة أندية تمثل نخبة الكرة الخليجية.



وضمت قائمة المتأهلين الشباب السعودي، والقادسية الكويتي، والريان القطري، إلى جانب زاخو العراقي، في نسخة شهدت تنافساً قوياً نحو اللقب الخليجي.



وأسفرت قرعة الدور نصف النهائي عن مواجهة مرتقبة تجمع ممثل الوطن (الشباب) مع زاخو العراقي، في صدام يعد بالكثير من الإثارة، فيما يلتقي القادسية الكويتي مع الريان القطري في مواجهة لا تقل قوة وندية.



وتترقب الجماهير الخليجية مواجهتين من العيار الثقيل، في ظل التقارب الفني بين الفرق الأربعة، وسعي كل نادٍ لبلوغ النهائي المرتقب.