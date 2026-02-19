دوّن مراقب مواجهة بيرسيب باندونج الإندونيسي وراتشابوري التايلندي، الأسترالي آدم مارك في تقريره الرسمي الأحداث التي صاحبت اللقاء ضمن إياب دور الـ16 من منافسات دوري «أبطال آسيا 2»، بما في ذلك نزول عدد من الجماهير إلى أرضية الملعب وتهجمها على حكم اللقاء الدولي السعودي ماجد الشمراني وطاقمه. ومن المنتظر أن يصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال الأيام القادمة، عقوبات بحق النادي، إضافة إلى الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم، على خلفية الإخلال بالضوابط التنظيمية المعتمدة في المسابقات القارية، إذ تنص لوائح الاتحاد الآسيوي على تحميل الأندية والاتحادات المحلية مسؤولية سلامة التنظيم الجماهيري، وضمان عدم نزول المشجعين إلى أرضية الملعب، حفاظاً على أمن وسلامة جميع الأطراف المشاركة في المنافسات.



وكان الاتحاد الآسيوي قد كلف طاقماً سعودياً لإدارة المباراة بقيادة الحكم الدولي السعودي ماجد الشمراني، بمساندة الحكمين المساعدين عمر الجمل وهشام الرفاعي، فيما تولّى سلطان الحربي مهمات حكم تقنية الفيديو (VAR).