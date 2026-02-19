أعلنت إدارة نادي الرائد إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب البرتغالي جورجي مندوسا، بعد سلسلة من النتائج التي لم ترتقِ إلى طموحات جماهير النادي خلال منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى هذا الموسم.



وقاد مندوسا الفريق في 22 مباراة بالدوري، حقق خلالها 8 انتصارات، وتعادل في 8 مواجهات، مقابل 6 خسائر، وهي حصيلة لم تكن كافية لإرضاء أنصار «رائد التحدي» الذين يطمحون لعودة فريقهم سريعاً إلى مصاف دوري روشن السعودي للمحترفين، واستعادة حضوره الفني المعروف.



وفي خطوة تهدف إلى تصحيح المسار الفني، أعلنت الإدارة تعيين المدرب التونسي نصيف البياوي مديراً فنياً للفريق الأول، على أمل إعادة التوازن وتحسين النتائج خلال الجولات المقبلة، ودفع الفريق نحو المنافسة الجادة على مراكز الصعود.



ويملك البياوي خبرة واسعة في الملاعب السعودية، إذ سبق له الإشراف على تدريب الرائد في موسم 2016-2017، كما تولى قيادة عدة أندية، من بينها:



• هجر (2014-2015)



• الفتح (2014-2015)



• الرائد (2016-2017)



• القادسية (2017-2018)



• العدالة (2019-2020)



• الشعلة (2022-2023)



• الجبلين (2023-2024)



• الباطن (2024-2025)



وتأمل إدارة الرائد أن تسهم عودة البياوي في إعادة الروح والانضباط الفني للفريق، استناداً لمعرفته السابقة بأجواء النادي وطبيعة المنافسة في دوري «يلو»، في وقتٍ تتزايد الضغوط مع اقتراب المراحل الحاسمة من الموسم، وتتطلع جماهير القصيم إلى رؤية فريقها يعود بقوة إلى سكة الانتصارات والمنافسة على بطاقة الصعود.