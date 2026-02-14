هنأ رئيس نادي الشباب عبدالعزيز المالك، الفريق الأهلاوي بالانتصار المستحق على فريقه، بنتيجة (5 - 2)، في المواجهة التي جمعتهما، على ملعب إس إتش جي أرينا بالرياض، ضمن منافسات الجولة الـ (22) من الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن»، مشيراً إلى أن الأخطاء التي وقع فيها الشباب كانت أخطاء فنية بحتة.



ووجّه المالك في حديثه رسالة عتب إلى وزارة الرياضة، موضحاً أنه اتفق مع الوزارة على ثلاثة بنود قبل توليه رئاسة النادي بالتكليف، مشيراً إلى أن أحد هذه البنود تم تنفيذه عبر التعاقد مع لاعبين محليين، في حين تم رفض التعاقد مع لاعبين أجانب، رغم أنها تمثل أولوية قصوى للفريق الشبابي في هذه المرحلة.



وأضاف أن جميع منافسي الشباب في مراكز المؤخرة قاموا بالتعاقد مع لاعبين أجانب خلال فترة الانتقالات الشتوية، في الوقت الذي لم يتمكن فيه الشباب من إتمام صفقاته، مبيناً أن هناك بنداً ثالثاً تم الاتفاق عليه يتمثل في رفع تقارير فنية للوزارة قبل كل مباراة، تتضمن أبرز المشكلات الفنية التي يعاني منها الفريق، إلا أن هذه التقارير تقابل بالرفض، على حد قوله.



وأشار رئيس الشباب إلى أن أندية أخرى قامت بتغيير مدربيها وأبرمت تعاقدات مع محترفين أجانب، متسائلاً عن استمرار الوعود المقدمة لناديه، قائلاً: «هل الوعود ما زالت قائمة؟».



وأكد المالك أن إدارة النادي كانت على دراية كاملة باحتياجات الفريق الفنية قبل توليه الرئاسة، موضحاً أنه لم يكن ليوافق على التكليف لولا تلقيه وعوداً واضحة، مطالباً بالالتزام بها كما حدث مع أندية أخرى، ومشدداً على ضرورة النظر في وضع الفريق ودعمه بما يحتاجه.



واختتم المالك حديثه بالتأكيد على أمله في أن تتم الموافقة على الطلب الذي تم رفعه اليوم، وذلك قبل المباراة القادمة، من أجل تحسين وضع الفريق وتلبية احتياجاته الفنية خلال الفترة الحالية.