بدأت إدارة النصر تحركاتها القانونية من أجل حفظ حقوق النادي ضد المسيئين له عبر الإعلام المرئي والمقروء والمسموع، بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي، لكل ما يخص قضايا النصر وجميع ما يحدث من إساءات وإشاعات، حيث قدم أحد المغردين عبر حسابه الشخصي على منصة التواصل الاجتماعي «x» اعتذاره لشركة نادي النصر وكافة أعضائها ومنسوبيها وجمهورهم عقب أكثر من سنة، وما تضمنه من إساءات ووصف غير لائق بحقهم، وفي هذا الشأن قال المستشار الإعلامي لشركة نادي النصر والمشرف المكلف على العلاقات العامة والتواصل سعيد أبو داهش، «تؤكد شركة نادي النصر أنه تم رصد وتوثيق الإساءات والتجاوزات التي طالت الكيان ولاعبيه عبر البرامج الرياضية، وقد أُحيلت بالفعل إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحق كل من تجاوز، وسيستمر الرصد والمتابعة دون استثناء أو تهاون، وأي إساءة لاحقة سيتم التعامل معها عبر المسار القانوني ذاته»، وأضاف يقول: «نشدد على ثقتنا الكاملة بالجهات المختصة، بما في ذلك الهيئة العامة لتنظيم الإعلام و والاتحاد السعودي للإعلام الرياضي للقيام بدورها في وضع حد لهذه التجاوزات، وحماية المشهد الإعلامي، وضمان تطبيق الأنظمة بكل حزم»، وتابع: «النصر كيانٌ تحكمه الأنظمة وتحميه العدالة، ومن يُسِئ يتحمّل مسؤوليته كاملةً أمام القانون، وأخيرًا كل الامتنان لجماهيرنا الوفية عزّ النصر وسدّه المنيع».



يذكر بأن شركة نادي النصر ممثلة باللجنة القانونية قد قامت برفع عدد من الشكاوى في فترة من الزمن على عدد من المغردين، وصدر من خلالها أحكام قضائية ضد بعض المغردين، حيث قاموا بالاعتذار عن ذلك.