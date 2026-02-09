يخوض الهلال لقاءه الـ44 تاريخياً أمام الأندية الإماراتية، ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، منذ انطلاقها بنظامها الجديد موسم 2003، حين يلتقي بفريق شباب أهلي دبي على ملعب الأخير، ضمن الجولة السابعة.



وكان «الزعيم» قد حقق الفوز والانتصار أمام الأندية الإماراتية في 22 مواجهة سابقة، وخسر 8، وتعادل في 13.



وتحمل هذه المواجهة الرقم 13 في تاريخ لقاءات الهلال وشباب أهلي دبي في هذه البطولة، فاز الهلال 6 مرات وتعادل مرتين وخسر 4 مواجهات، سجل الهلال 21 هدفاً فيما سجل الفريق الإماراتي 15 هدفاً.



وواجه الفريق الأزرق 9 أندية إماراتية سابقة قبل هذا اللقاء وهي؛ العين، وبني ياس، والوحدة، والجزيرة، وأهلي دبي، والشباب، والأهلي، والوصل.



ويسعى «الزعيم» إلى مواصلة هيمنته الآسيوية أمام الأندية الإماراتية.