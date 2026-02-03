في ليلةٍ حبست أنفاس الدوري وأشعلت مدرجات «المملكة أرينا»، نجح الأهلي في تعطيل المتصدر بنقطة ثمينة بالتعادل السلبي، ضمن منافسات الجولة الـ20 من دوري روشن للمحترفين.



المواجهة التي شهدت صراعاً تكتيكياً محتدماً انتقلت إثارتها من المستطيل الأخضر إلى قاعة المؤتمرات الصحفية، حيث قال مدرب الأهلي يايسله: كانت مباراة صعبة كما توقعنا، لعبنا 90 دقيقة بتركيز عالٍ، في مثل هذه المباريات الكبيرة.. التفاصيل الصغيرة هي التي تصنع الفارق،



أنا فخور جداً بالأداء الدفاعي للفريق اليوم، لم نستقبل أي أهداف، وهذا أمر رائع أمام فريق قوي مثل الهلال. لا أتذكر أن الهلال حصل على فرص خطيرة جداً، أو تسديدات مباشرة، بفضل انضباطنا. وفي المقابل حصلنا على فرصة كبيرة عن طريق إيبانيز، لو سجلناها لكنّا خرجنا بالنقاط الثلاث، لكن بشكل عام أنا فخور باللاعبين.



وفي مواجهة مباشرة مع أسئلة «عكاظ» حول نجاحه في خنق أطراف الهلال التي يعتمد عليها إنزاغي، رفض يايسله وصف أسلوبه بالدفاعي البحت، وأوضح أن التنظيم ليس دفاعاً سلبياً، بل بناء هيكلي منع المنافس من المساحات، وقال: «كنا كتلة واحدة منضبطة»، وحين سُئل عن التخلي عن الضغط العالي وذكرى الثلاثية السابقة، أكد يايسله أنه مدرب واقعي يتكيف مع ظروف كل لقاء، مشيراً إلى أنه يتذكر الماضي لكنه يعمل وفق معطيات الحاضر.



أما اللحظة الأكثر جدلاً فكانت عند الحديث عن «ميركاتو» الشتاء وحاجة الفريق لتدعيم الوسط، إذ رد يايسله بسخرية: «هل تملك المال لدعمنا؟»، وتابع موجهاً حديثه للإعلام: «أنا أتعامل مع المصادر المتاحة لي كمدرب، أما القضايا المالية فهي من اختصاص أصحاب القرار، وسؤالي عنها ليس في محله».