تتطلع الجماهير الأهلاوية لمواصلة «الأسد الإنجليزي» إيفان توني تهديده مرمى «الزعيم»، في اللقاء الذي يجمع الهلال بالأهلي على ملعب «المملكة أرينا» ضمن الجولة الـ20



من دوري روشن للمحترفين، خصوصاً أنه يعيش في أفضل حالاته بعد وصوله إلى الهدف رقم 18 في الدوري هذا الموسم، متصدراً قائمة هدافي الدوري.



ويعتبر الهلال هو الفريق الذي سجل في شباكه توني أكثر من أي فريق آخر في فترته مع الأهلي (5 أهداف في 4 مباريات فقط)، ويحتاج تسجيل هدف ليجعل الهلال «الضحية العاشرة» في آخر 11 مباراة له، إذ هز شباك 10 فرق.



يذكر أن توني تحول إلى «شبح» يطارد الهلال، فكل مواجهة بين الأهلي والهلال تُصبح «مباراة توني» بسبب تأثيره الكبير إما بالتسجيل أو الصناعة، ويُعتبر «الكابوس» الحقيقي في الفترة الأخيرة لمرمى الهلال.



