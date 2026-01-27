أكد تقرير صحفي أن نادي رين الفرنسي رفض عرضاً مبدئياً من الهلال لضم مهاجمه الشاب محمد قادر ميتي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وبحسب صحيفة «ليكيب» الفرنسية، قدّم الهلال عرضاً مبدئياً إلى ستاد رين لضم المهاجم البالغ من العمر 18 عاماً، مقابل 23 مليون يورو، إضافة إلى 3 ملايين يورو حوافز.

الهلال يرفض الاستسلام

وأضافت الصحيفة أن نادي رين رفض العرض، ومن المتوقع أن يواصل الهلال مساعيه للتعاقد مع المهاجم خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

أرقام اللاعب

وخاض قادر ميتي 19 مباراة بقميص ستاد رين هذا الموسم، سجل خلالها ثلاثة أهداف، وقدم تمريرتين حاسمتين.

مدة العقد والقيمة السوقية

ويرتبط محمد قادر ميتي بعقد مع ستاد رين يمتد حتى 30 يونيو 2028، فيما تُقدَّر قيمته السوقية بنحو 10 ملايين يورو، وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت».