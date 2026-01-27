أكد تقرير صحفي أن نادي رين الفرنسي رفض عرضاً مبدئياً من الهلال لضم مهاجمه الشاب محمد قادر ميتي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وبحسب صحيفة «ليكيب» الفرنسية، قدّم الهلال عرضاً مبدئياً إلى ستاد رين لضم المهاجم البالغ من العمر 18 عاماً، مقابل 23 مليون يورو، إضافة إلى 3 ملايين يورو حوافز.
الهلال يرفض الاستسلام
وأضافت الصحيفة أن نادي رين رفض العرض، ومن المتوقع أن يواصل الهلال مساعيه للتعاقد مع المهاجم خلال الميركاتو الشتوي الحالي.
أرقام اللاعب
وخاض قادر ميتي 19 مباراة بقميص ستاد رين هذا الموسم، سجل خلالها ثلاثة أهداف، وقدم تمريرتين حاسمتين.
مدة العقد والقيمة السوقية
ويرتبط محمد قادر ميتي بعقد مع ستاد رين يمتد حتى 30 يونيو 2028، فيما تُقدَّر قيمته السوقية بنحو 10 ملايين يورو، وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت».
A press report confirmed that French club Rennes rejected an initial offer from Al-Hilal to acquire their young striker Mohamed Qader Miti during the current winter transfer window.
According to the French newspaper "L'Équipe," Al-Hilal made an initial offer to Stade Rennais to sign the 18-year-old striker for 23 million euros, plus 3 million euros in incentives.
Al-Hilal Refuses to Give Up
The newspaper added that Rennes rejected the offer, and it is expected that Al-Hilal will continue its efforts to sign the striker during the current winter transfer market.
Player Statistics
Qader Miti has played 19 matches for Stade Rennais this season, during which he scored three goals and provided two assists.
Contract Duration and Market Value
Mohamed Qader Miti is under contract with Stade Rennais until June 30, 2028, and his market value is estimated at around 10 million euros, according to the "Transfermarkt" website.