أيدت محكمة مستأنف جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، حكم السجن الصادر بحق نجم منتخب مصر ونادي بيراميدز رمضان صبحي لمدة عام، مع إيقاف التنفيذ.

تفاصيل قضية التزوير

كانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت في ديسمبر الماضي بسجن رمضان صبحي لمدة عام مع الشغل والنفاذ، في القضية المعروفة إعلامياً باسم «تزوير محررات رسمية»، المتعلقة بتزوير امتحانات معهد الفراعنة في منطقة أبو النمرس.

الأهلي يدافع عن لاعبه السابق

وقبل يومين من صدور حكم الاستئناف، أعلن محامي اللاعب أشرف عبدالعزيز السماح لمكتب المستشار القانوني للنادي الأهلي بتقديم الدفاع عن رمضان صبحي، استجابة لرغبة النادي في دعم نجمه السابق الذي نشأ بين جدرانه.

مصير اللاعب بعد الخروج من السجن

يذكر أن المحكمة الرياضية الدولية (كاس) أصدرت حكماً في نوفمبر الماضي بإيقاف رمضان صبحي لمدة أربع سنوات على خلفية اتهامه بتعاطي المنشطات، وقد قام اللاعب بالاستئناف أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، مع استمرار الإيقاف لحين الفصل في الطعن وصدور قرار جديد.