أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إيقاف قيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري للمرة العاشرة.

سبب العقوبة

ووفقاً للموقع الرسمي للفيفا، جاء قرار إيقاف القيد لمدة 3 فترات تسجيل، دون الكشف عن هوية الطرف صاحب الشكوى محل النزاع، في حين أشارت تقارير صحفية إلى أن القرار جاء بسبب عدم التزام القلعة البيضاء بسداد أحد أقساط صفقة ضم اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا لنادي أوليكساندريا الأوكراني.

ويشترط فيفا تسوية مالية مع الطرف المتضرر، سواء عبر السداد الفوري للمستحقات أو الاتفاق على جدولتها، حتى يتم رفع العقوبة بشكل رسمي.

الزمالك يواجه صعوبة في التسوية

حتى الآن، لم يتوصل مجلس إدارة نادي الزمالك إلى اتفاق لتسوية أي قضية، ما يشير إلى احتمال تأجيل إنهاء قضايا إيقاف القيد إلى الصيف القادم.

الأزمة المالية تتفاقم

ويعاني نادي الزمالك من أزمة مالية حادة، تفاقمت بعد قرار وزارة الإسكان المصرية سحب أرض النادي بمدينة السادس من أكتوبر المخصصة لإنشاء فرع جديد، بدعوى «عدم الجدية في التنفيذ».