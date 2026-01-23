لن ننساق وراء الضغينة.. ملك المغرب يوجه رساله لشعبه بعد خسارة أمم أفريقيا

أصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس بياناً رسمياً الخميس، أكد فيه أن الأحداث المؤسفة التي شابت نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بين المنتخبين المغربي والسنغالي لن تنال من روابط الأخوة والتقارب بين الشعوب الأفريقية، وأن الشعب المغربي لن ينساق وراء الضغينة أو التفرقة.



وقال البيان الصادر عن الديوان الملكي: «إذا كان هذا الحفل الكروي القاري الكبير الذي احتضنته المملكة قد شابته الأحداث المؤسفة التي شهدتها الدقائق الأخيرة من المباراة النهائية لهذه البطولة التي جمعت الفريقين المغربي والسنغالي، والتي تم خلالها تسجيل وقائع وتصرفات مشينة؛ فإنه بمجرد أن تتراجع حدة الانفعال والعواطف ستنتصر روابط الأخوة الأفريقية بشكل طبيعي؛ حيث إن هذا النجاح المغربي هو أيضاً نجاح لأفريقيا كلها».

وأضاف الملك المغربي: «سيظل المغرب فخوراً بكونه قدم على أرضه شهراً من الفرح الشعبي والحماس الرياضي، وساهم بذلك في إشعاع أفريقيا وكرة القدم بالقارة»، مشيراً إلى أن المملكة «كانت وستظل بلداً أفريقياً كبيراً وفياً لروح الأخوة والتضامن والاحترام الذي كرسه على الدوام تجاه قارته».



وأكد البيان أن «المخططات المعادية لن تبلغ أبداً مرادها، وأن الشعب المغربي يدرك كيف يميز الأمور، ولن يقبل بالانسياق وراء الضغينة والتفرقة»، مشدداً على أن «لا شيء يستطيع أن يمس بالتقارب الذي تم نسجه على مدى قرون بين شعوبنا الأفريقية، ولا بالتعاون المثمر القائم بين مختلف بلدان القارة والذي ما فتئ يتعزز بشراكات أكثر طموحاً».

وختم الملك بتهنئة كافة المواطنين على جهودهم في إنجاح تنظيم البطولة، مؤكداً أن المغرب سيواصل التزامه الراسخ لفائدة أفريقيا موحدة ومزدهرة، من خلال تقاسم تجاربه وخبراته.

يأتي البيان الملكي بعد أيام من نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، الذي توجت فيه السنغال بلقب البطولة بفوزها 1-0 على المغرب البلد المنظم بعد الوقت الإضافي، وسط فوضى غير مسبوقة شهدتها الدقائق الأخيرة بانسحاب مؤقت للاعبي السنغال احتجاجاً على احتساب ركلة جزاء للمغرب، قبل عودتهم لاستكمال اللقاء.