أكد رئيس نادي ضمك سابقاً صالح أبونخاع، بعد فوز النصر على ضمك مساء أمس بنتيجة هدفين مقابل هدف في مباراة الفريقين التي أُقيمت على ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بمحالة أبها ضمن مباريات الجولة الـ16 في دوري روشن السعودي، أن النصر استحق الفوز، بينما خسِر ضمك بقناعة.



وكان لقاء الفريقين الذي أُقيم ضمن الجولة الـ16، قد شهد حضوراً جماهيرياً غفيراً، فيما غادرت الجماهير الضمكاوية مدرجات الملعب قبل نهاية المباراة، متأسفة على الخسارة، ووضع فريقها في الدوري، الذي لا يزال يواصل نزيف النقاط مع قرب انتهاء جولات الدور الأول، إذ إن مجموع نقاطه 11 نقطة فقط من فوز يتيم، وتعادله في 8 مباريات، وخسارته في 7 مباريات، وهذه النتائج غير مرضية أو معقولة أو مقبولة في نظر جماهير ومحبي وعشاق فارس الجنوب.