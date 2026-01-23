انطلق برنامج «رحلة المشاعر المقدسة» في: (مكة المكرمة - المدينة المنورة - جدة) الذي تنظمه وزارة الرياضة، ويستمر حتى 29 يناير الجاري، وذلك بمشاركة نخبة من الشباب من الدول العربية والإسلامية وبالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.



ويهدف البرنامج إلى تعريف الشباب العربي والإسلامي بالجهود المتكاملة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في مختلف القطاعات وأبرزها خدمة ضيوف الرحمن التي تسلط الضوء على منظومة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين، إضافة إلى إبراز إنجازات المملكة في مجال تمكين الشباب وتعزيز دورهم في مسيرة التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والرياضية.



ويتضمن برنامج رحلة المشاعر المقدسة زيارات ميدانية إلى المشاعر المقدسة، تشمل منى وعرفات ومزدلفة، والاطلاع على آليات التنظيم والخدمات المقدمة خلال موسم الحج، إلى جانب أداء العمرة، كما يشمل البرنامج زيارة المدينة المنورة، والتعرف على المعالم التاريخية والحضارية المرتبطة بالسيرة النبوية الشريفة والمتاحف الثقافية، وزيارة مدينة جدة للتعرف على الجانب التاريخي والثقافي والريادي والزيارات لأهم المعالم الرياضية.



ويأتي البرنامج ضمن مبادرات وزارة الرياضة الرامية إلى تعزيز التواصل الثقافي والشبابي بين الدول العربية والإسلامية، وترسيخ القيم المشتركة، وإبراز الدور الريادي للمملكة في المجالات كافة وتحديداً في خدمة الإسلام والمسلمين، وتمكين الشباب وبناء قدراتهم.