أعلن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن الحرب مع إيران قد تنتهي خلال الأسابيع القليلة القادمة، وربما في وقت أقرب من ذلك، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من ارتفاع أسعار الوقود.



وفي مقابلة مع شبكة ABC News، قال رايت: «أعتقد أن هذا الصراع سينتهي بالتأكيد خلال الأسابيع القادمة، وقد يحدث ذلك في وقت أقرب، لكن من المؤكد أن النزاع سيصل إلى نهايته خلال أسابيع».



ارتفاع البنزين



وأضاف وزير الطاقة: «إن الأمريكيين قد يشهدون تراجعاً في أسعار البنزين خلال الأسابيع القادمة». لكنه شدد على عدم وجود ضمانات في ظل ظروف الحرب. وأضاف: «لا توجد ضمانات في الحروب، وهذا ألم قصير الأمد للوصول إلى وضع أفضل بكثير».



وكان رايت قد أشار في وقت سابق إلى احتمال قيام البحرية الأمريكية بمرافقة ناقلات النفط لعبور المضيق، لكنه أكد أن البحرية الأمريكية ليست مستعدة بعد لتنفيذ هذه الخطوة.



وتأتي تصريحات رايت في وقت يواجه فيه الأمريكيون ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار البنزين نتيجة الحرب.



عوامل ضغط



ويُعد تحكم إيران في مضيق هرمز أحد أبرز عوامل الضغط في سوق الطاقة، إذ يمثل الممر البحري نقطة عبور لنحو 20% من إمدادات النفط العالمية، ويربط بين الخليج العربي وخليج عُمان. وقد أدى إغلاق المضيق فعلياً إلى ارتفاع أسعار النفط الخام وزيادة أسعار الوقود في الولايات المتحدة.



وبحسب بيانات موقع GasBuddy، ارتفع متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة بنحو 76 سنتاً للغالون منذ اندلاع الحرب، وهو ارتفاع كبير خلال فترة قصيرة.