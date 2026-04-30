أكد رئيس ليتوانيا جيتاناس ناوسيدا، اليوم (الخميس)، أن بلاده ينبغي أن تنضم إلى مهمة بحرية تقودها الولايات المتحدة في مضيق هرمز، في إظهار للتضامن مع واشنطن.



وقال ناوسيدا: نخطط لعقد مجلس دفاع الدولة قريباً لعرض المقترح، بعد أن تلقت الدولة البلطيقية دعوة من الولايات المتحدة للانضمام إلى المهمة، كما سيتطلب التفويض موافقة البرلمان، مضيفاً: «نحن نقف في تضامن، وبالتأكيد نفهم أنه لا ينبغي لنا فقط أن نطالب ونأخذ، بل أيضاً أن نعطي».



وتأتي الدعوة في وقت لا يزال فيه مضيق هرمز مغلقاً فعلياً، في ظل سيطرة إيران على المرور عبر هذا الممر المائي الحيوي منذ أوائل مارس، فيما فرضت الولايات المتحدة حصارها الخاص في منتصف أبريل.



وقال ترمب على منصته تروث سوشيال: «ينبغي على مستشار ألمانيا أن يقضي وقتاً أطول في إنهاء الحرب روسيا وأوكرانيا (حيث كان غير فعّال تماماً)، وفي إصلاح بلاده المنهارة، خصوصاً في مجالي الهجرة والطاقة، وأن يقضي وقتاً أقل في التدخل في شؤون أولئك الذين يعملون على التخلص من التهديد النووي الإيراني، وبالتالي جعل العالم، بما في ذلك ألمانيا، مكاناً أكثر أماناً».



بدوره، أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس أهمية الشراكة عبر ​الأطلسي، وذلك ⁠بعد ساعات قليلة من ⁠إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن إدارته ​تدرس خفض عدد القوات الأمريكية المتمركزة في ألمانيا.



وقال ميرتس في حديثه للصحافيين في ​قاعدة ​عسكرية في مونستر إن بوصلة ألمانيا ​لا تزال ⁠موجهة نحو ​حلف شمال ⁠الأطلسي ‌القوي وشراكة يعتمد عليها عبر الأطلسي، مضيفاً: «كما تعلمون، ‌هذه الشراكة عبر الأطلسي قريبة بشكل خاص ​من قلوبنا، ومن قلبي شخصياً».



في المقابل، نقلت وكالة «مهر» الإيرانية الرسمية، عن الرئيس مسعود بيزشكيان، أنه أبلغ رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي بأن طهران مستعدة لاستئناف مسار الدبلوماسية حالما تغير واشنطن سلوكها.



وأوضحت الوكالة أن بيزشكيان أبلغها في اتصال هاتفي، بأن انعدام الأمن في الخليج سببه أمريكا وإسرائيل، مطالباً بوقف ما وصفه بـ«القرصنة الأمريكية» ضد السفن الإيرانية.