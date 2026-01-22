تعادل فريق جالطة سراي التركي مع ضيفه أتلتيكو مدريد الإسباني بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما على ملعب «علي سامي ين سبور» بمدينة إسطنبول، وذلك في منافسات الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.



وبادر أتلتيكو مدريد بالتسجيل مبكرًا عن طريق نجمه الأرجنتيني جوليانو سيميوني في الدقيقة الرابعة، فيما أدرك جالطة سراي التعادل في الدقيقة (20) عن طريق لاعب أتلتيكو مدريد ماركوس يورينتي الذي سجل هدفًا بالخطأ في مرمى فريقه.



وبهذه النتيجة ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى (13) نقطة في المركز الثامن مؤقتًا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، فيما رفع جالطة سراي رصيده إلى (10) نقاط في المركز السادس عشر.