أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية مساء اليوم (الأربعاء) تحضيراته لمواجهة ضيفه الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري روشن السعودي للمحترفين، المقررة غداً (الخميس) عند الـ8:30 مساءً على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.



وأُقيمت الحصة التدريبية على ملعب النادي في الخبر تحت إشراف المدير الفني الإيرلندي رودجرز، واشتملت على تمارين لياقية وفنية، قبل إجراء مناورة ركّز خلالها الجهاز الفني على الجوانب التكتيكية والخططية للمواجهة.



وشهد المران حضوراً ذهنياً عالياً وحماساً كبيراً من اللاعبين، في ظل رغبتهم في تحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق بحجم الاتحاد، ومواصلة المنافسة في سلم الترتيب.



ويحتل القادسية حالياً المركز الخامس برصيد 33 نقطة، ويطمح «فرسان الخبر» إلى تحقيق انتصار جديد يعزز من حظوظهم في المنافسة على المراكز المتقدمة.



من جانبها، وجّهت إدارة شركة نادي القادسية، دعوات لطلاب مدارس أرامكو، لحضور ومؤازرة القادسية في مباراته أمام الاتحاد.