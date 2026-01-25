أوقف الرياض سلسلة انتصارات ضيفه وجاره الهلال في «ديربي الرياض»، بعد أن تعادلا بهدف لكل منهما، ضمن لقاءات الجولة 18 من دوري روشن السعودي للمحترفين، فيما واصل القادسية سلسلة انتصاراته بعد فوزه على مضيفه النجمة بثلاثة أهداف لهدف، وانتصر الفيحاء على الفتح بهدفين دون مقابل.

على استاد مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض، أدرك الرياض التعادل مع المتصدّر الهلال بهدف لكل منهما، وشهد اللقاء تقدّم الهلال أولاً عن طريق ماركوس ليوناردو (د:26)، وفي الشوط الثاني تمكّن العراقي إبراهيم بايش من إحراز هدف التعادل للرياض (د:58)، وتحصّل لاعب الرياض مرزوق تمبكتي على بطاقة حمراء (د:90+2)، ليحقّق الهلال تعادله الثالث ويصل للنقطة 45 ويتقلص الفارق بينه وبين منافسه الأهلي إلى 5 نقاط، فيما حقّق الرياض تعادله الخامس ووصل للنقطة 11 في المركز الـ16.

وعلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، واصل القادسية سلسلة انتصاراته بعد أن تمكّن من تجاوز مضيفه النجمة بنتيجة 3-1، وأحرز أهداف القادسية فلوريس - خطأ في مرمى فريقه (د:7) وجوليان كينيونيس (د:62) وماتيو ريتيجي (د:73)، فيما جاء هدف النجمة الوحيد عن طريق راكان الطليحي (د:57)، ليحرز القادسية انتصاره الـ12 ويصل للنقطة 39 محتلاً المركز الثالث مؤقتاً، فيما تلقى النجمة الخسارة الـ13 وتجمّد رصيده عند 4 نقاط في المركز الأخير.

وعلى استاد المجمعة الرياضية، انتصر الفيحاء على ضيفه الفتح بهدفين دون مقابل سجلهما صبري دهل (د:79) وفاشون ساكالا (د:88)، ليحقق الفيحاء فوزه الرابع ويصل للنقطة الـ17 في المركز الـ12، فيما تلقى الفتح الخسارة الثامنة وبقي رصيده عند 21 نقطة في المركز العاشر.