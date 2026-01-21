يستهل المنتخب السعودي الأول لكرة اليد مشواره في الدور الرئيس من البطولة الآسيوية الـ22 للرجال، المقامة حاليًّا في دولة الكويت، عندما يواجه نظيره القطري، غدًا، على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله.



ويطمح لاعبو الأخضر خلال المواجهة إلى مواصلة النتائج الإيجابية، وتسجيل فوز يُعزز حظوظهم في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى بطولة العالم 2027م، إلى جانب المنافسة على اللقب القاري.



وتضم مجموعة المنتخب السعودي في الدور الرئيس منتخبات قطر والإمارات والبحرين، إذ يلتقي الأخضر في مباراته الثانية مع منتخب الإمارات بعد غدٍ الجمعة (23) يناير، على أن يختتم مواجهاته في الدور الرئيس بلقاء منتخب البحرين يوم الأحد القادم الموافق (25) يناير.



وكان المنتخب السعودي قد نجح في بلوغ الدور الرئيس بعد تقديمه مستويات مميزة في الدور التمهيدي، إذ تصدر المجموعة الرابعة بالعلامة الكاملة (6) نقاط، عقب تحقيقه 3 انتصارات متتالية على منتخبات إيران واليابان وأستراليا.