أكد مدرب فريق الهلال «إنزاغي»، أن مواجهة فريقه القادمة أمام الفيحاء في الجولة 17 من دوري روشن للمحترفين لن تكون سهلة، وأن الفريق المنافس منظم ويملك طموح تقديم مباراة كبيرة، وقال إنزاغي خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء: «بدأنا التحضير لمواجهة الفيحاء، وسنؤدي التمرين الأخير اليوم، وندرك أن المباراة لن تكون سهلة، فالفيحاء فريق منظم ويعمل جيدًا داخل الملعب، ويسعى لتقديم مستوى مميز أمامنا».



وأبدى مدرب الهلال رضاه عن الأداء العام للفريق خلال الفترة الماضية، موضحًا أن العمل يسير بشكل إيجابي، وقال: «أنا سعيد بأداء الفريق، ومهاجمونا يساعدوننا في كل مراحل المباراة، سواًء دفاعيًا أو هجوميًا، وأنا واثق أنهم سيعودون للتسجيل في الوقت المناسب».



وعن الانتقالات الشتوية، أبدى إنزاغي سعادته بالوافدين الجدد، مؤكدًا أن الصفقات التي أبرمها النادي جاءت وفق رؤية فنية واضحة، وأضاف: «سعيد بالوافدين الجدد وبانتقالات الشتاء، ونسعى دائمًا إلى الأفضل. صفقاتنا كانت جيدة للغاية، سواًء مراد هوساوي أو مندش، وكل لاعب له دور مختلف حسب طريقة اللعب».



وأشار مدرب الهلال إلى أن الفريق ما زال بحاجة إلى تدعيم بعض المراكز، مبينًا أن مركز الظهير الأيمن من المراكز التي تحتاج إلى دعم، وقال: «لدي إدارة تسعى دائمًا إلى الأفضل، وما زال لدينا نقص في الظهير الأيمن، ونعمل على تطوير هذا الجانب خلال الأيام القادمة، والإدارة تتابع عددًا من اللاعبين من أجل تعزيز الفريق».



وتحدث إنزاغي عن اللاعب مراد، مؤكدًا أنه صفقة سعى لها الجهاز الفني، وقال: «مراد بالنسبة لنا صفقة مهمة، لاعب على مستوى دولي، وننتظر منه الكثير، ونعمل على تطويره، ودوره يعتمد على طريقة اللعب سواًء بلاعبين أو 3 في وسط الملعب».



وعن الغيابات، أوضح إنزاغي أن سالم الدوسري لن يشارك في مواجهة الفيحاء، مؤكدًا جاهزيته للعودة في المباراة التالية، وقال: «سالم لن يشارك غدًا، وسيكون متواجدًا معنا يوم الأحد القادم».



وأشاد مدرب الهلال بدعم الجماهير، مؤكدًا أهميته في مسيرة الفريق، وأضاف: «سعيد بجماهير الهلال التي تقف معنا دائمًا داخل وخارج الرياض».



وفي ختام حديثه، تطرق إنزاغي إلى الحالة المعنوية لبعض اللاعبين، قائلًا: «بونو يشعر بالمرارة، وكوليبالي سعيد، وأنا متأكد أن مشاركتهما معنا ستساعدهما على تجاوز هذه اللحظات الصعبة».