أعلن جيرونا الإسباني، تعاقده مع الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيغن قادماً من برشلونة لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة. وقال النادي في بيان: «توصل نادي جيرونا إلى اتفاق مع برشلونة بشأن ضم مارك أندريه تير شتيغن، حتى نهاية الموسم الجاري».

ظهور مبكر في «البوندسليغا»

وسلط جيرونا الضوء على مسيرة شتيغن الذي وُلد في 30 أبريل 1992 في مدينة مونشنغلادباخ الألمانية، وهو حارس مرمى تدرّب في الفئات العمرية الأدنى لنادي بوروسيا مونشنغلادباخ، وخاض أولى مبارياته في الدوري الألماني (البوندسليغا) وهو في الـ18 من عمره.

الخطوة الأهم

وسرعان ما برز كواحد من أبرز حراس المرمى الواعدين في كرة القدم الألمانية بفضل نضجه التنافسي وثبات أدائه، وقد قاده تطوره المستمر، في عام 2014، إلى الانضمام إلى برشلونة، حيث أمضى معظم مسيرته الاحترافية.

تراجع تحت قيادة فليك

وخلال مشواره مع برشلونة، خاض تير شتيغن 423 مباراة رسمية، وكان له دورٌ بارزٌ في العديد من الإنجازات الجماعية، سواءً على الصعيدين المحلي والدولي، وفاز الحارس الدولي الألماني بالعديد من الألقاب، من بينها دوري أبطال أوروبا، وستة ألقاب في الدوري الإسباني، وستة ألقاب في كأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، لكنه فقد مكانته الأساسية تحت قيادة المدرب هانز فليك، إذ تراجع إلى المركز الثالث في ترتيب حراس الفريق الكتالوني.