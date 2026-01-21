اكتسح ريال مدريد الإسباني ضيفه موناكو الفرنسي بستة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت أمس (الثلاثاء) على ملعب «سانتياغو برنابيو»، ضمن الجولة السابعة (قبل الأخيرة) من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا، ليعزز حظوظه في التأهل المباشر إلى ثمن النهائي.

مبابي يمنح الريال التفوق في الشوط الأول

أنهى ريال مدريد الشوط الأول متقدماً بهدفين نظيفين بتوقيع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي في الدقيقتين 5 و26، ليمنح الفريق الأفضلية في الشوط الأول.

مهرجان أهداف

وفي الشوط الثاني، أضاف ريال مدريد الهدف الثالث عن طريق فرانكو ماستانتونو في الدقيقة 51، قبل أن يسجل لاعب موناكو ثيلو كيهرير هدفاً بالخطأ في مرماه بعدها بأربع دقائق، مضاعفاً معاناة الفريق الفرنسي.

واستغل البرازيلي فينيسيوس جونيور انهيار الدفاع وأضاف الهدف الخامس في الدقيقة 63، فيما قلّص جوردان تيزيه الفارق لموناكو بهدفه في الدقيقة 72. واختتم لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينغهام مهرجان أهداف ريال مدريد بإحراز الهدف السادس في الدقيقة 80.

ترتيب الفريقين

بهذه النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثاني مؤقتاً، في انتظار نتيجة مباراة بايرن ميونيخ ضد أونيون سان جيلواز اليوم (الأربعاء).

في المقابل، تجمد رصيد موناكو عند 9 نقاط في المركز الـ20، ما يصعب موقفه في صراع التأهل إلى الملحق المؤهل لثمن النهائي.