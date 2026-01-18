واصل مدرب نادي الرياض، الأوروغوياني دانيال كارينيو، ابتعاده عن تحقيق الانتصار منذ توليه القيادة الفنية للفريق، إذ لم يتمكن حتى الآن من تحقيق أي فوز خلال 7 مباريات متتالية خاضها الفريق تحت إشرافه في منافسات الموسم الجاري.



وكان نادي الرياض قد أعلن رسمياً تعاقده مع المدرب الأوروغوياني دانيال كارينيو بتاريخ 14 نوفمبر 2025، ليقود الفريق فنياً بدايةً من الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي لموسم 2025–2026، في مواجهة قوية أمام الاتحاد، انتهت بالخسارة بنتيجة (2-1).



ومنذ تلك المواجهة، خاض الرياض سبع مباريات تحت قيادة كارينيو، جاءت نتائجها على النحو التالي:



• الخسارة أمام الاتحاد (2-1)



• الخسارة أمام الاتفاق (2-0)



• الخسارة أمام الحزم (2-1)



• الخسارة أمام القادسية (4-0)



• التعادل أمام الفيحاء (1-1)



• الخسارة أمام الفتح (3-1)



• الخسارة أمام التعاون (3-1)



وعكست هذه النتائج استمرار معاناة الفريق على مستوى النتائج، في ظل تراجع الأداء الدفاعي وغياب الحلول الهجومية، إذ استقبل الفريق عدداً كبيراً من الأهداف، مقابل ضعف القدرة على مجاراة المنافسين، ما زاد من الضغوط على الجهاز الفني والإدارة على حد سواء.



ورغم محاولات كارينيو إعادة ترتيب الأوراق فنياً، إلا أن الفريق لم ينجح حتى الآن في ترجمة تلك المحاولات إلى نتائج إيجابية على أرض الملعب، ليبقى البحث عن الانتصار الأول مستمراً، وسط تطلعات جماهير الرياض لتحسن الأداء واستعادة التوازن خلال الجولات القادمة.



وتضع هذه السلسلة السلبية المدرب الأوروغوياني أمام اختبار صعب، خصوصاً في ظل أهمية النقاط خلال هذه المرحلة من الموسم، واحتدام المنافسة في مراكز جدول الترتيب، ما يجعل المواجهات القادمة حاسمة لمستقبل الفريق فنياً.



الجدير بالذكر أن كارينيو سبق أن درّب نادي النصر موسم 2012–2013 وحقق معه الدوري السعودي في موسم 2013–2014، قبل أن يعود لقيادة النصر مجدداً في موسم 2018–2019، ومن ثم قاد الشباب في موسم 2017–2018، وبعدها تولّى تدريب الوحدة في موسم 2019–2020، ثم عاد لقيادته مرة أخرى في موسم 2024–2025، كما قاد الحزم خلال موسم 2023–2024.