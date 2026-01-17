كشف رئيس نادي بشكتاش التركي سردال أدالي حقيقة الأنباء المتداولة بشأن اقتراب لاعب الفريق البرتغالي رافا سيلفا من الانتقال إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وارتبط اسم رافا سيلفا، الذي يجيد اللعب في مركز الوسط المهاجم إضافة إلى مشاركته كجناح أو مهاجم، بالانضمام إلى «الراقي» خلال الميركاتو الشتوي، في إطار سعي الأهلي لتعزيز خطه الهجومي في النصف الثاني من الموسم الحالي.

لا عروض رسمية

وقال أدالي في تصريحات خاصة إلى «عكاظ»: «لا توجد أي عروض رسمية أو حتى مفاوضات شفهية، سواء من النادي الأهلي أو من أي نادٍ سعودي آخر للتعاقد مع رافا سيلفا».

استحالة الرحيل مجاناً

وأوضح رئيس بشكتاش أنه من المستحيل السماح برحيل اللاعب البرتغالي دون مقابل، رداً على ما تردد حول رغبة اللاعب في فسخ عقده والانتقال إلى الأهلي في صفقة انتقال حر.

مدة العقد والقيمة السوقية

ويرتبط رافا سيلفا بعقد مع نادي بشكتاش يمتد حتى نهاية موسم 2026-2027، وتُقدَّر قيمته السوقية بنحو 5 ملايين يورو، وفقاً لموقع «ترانسفير ماركت».

أرقام اللاعب هذا الموسم

وشارك اللاعب البرتغالي في 16 مباراة بقميص بشكتاش في مختلف المسابقات خلال الموسم الحالي، سجل خلالها 5 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة.