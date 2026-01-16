اختتمت جائزة مؤسسة الملك عبدالله الإنسانية للخيل، لفئة الإنتاج المحلي، فعالياتها اليوم في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية، وسط حضور لافت من المهتمين برياضة الفروسية وعدد من الشخصيات وحضور جماهيري كبير، في أجواء تنافسية عكست مكانة الفروسية بوصفها رمزًا ثقافيًا أصيلًا في المجتمع السعودي.



وأكدت المؤسسة أن تنظيم هذه الجائزة يأتي امتدادًا لنهجها الإنساني والتنموي، وحرصها على تمكين الإنسان من خلال دعم الملاك والمدربين والفرسان السعوديين، وتمكين المواهب الوطنية الصاعدة، والإسهام في تطوير منظومة الفروسية بما يعزز استدامتها ويحافظ على إرثها التاريخي المرتبط بثقافة المملكة وقيمها الأصيلة.



وشملت الجائزة 7 أشواط، تنوعت مسافاتها بين 1600 و1800 متر، ضمت سباقات مخصصة للأحصنة والأفراس من الإنتاج المحلي، إلى جانب أشواط للإسطبلات الجديدة، كما حملت الأشواط أسماء الكيانات التابعة للمؤسسة: كأس وقف الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للموهبة والإبداع، وكأس مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، وكأس مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع، وكأس وقف الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه، وكأس مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز لوالديه – الإسكان التنموي، وكأس إسطبل أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، إضافة إلى كأس مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للأعمال الإنسانية.



وصاحبت الفعاليات برامج وأنشطة مخصصة للجمهور أسهمت في تعزيز تجربة الحضور وإبراز البعد المجتمعي للجائزة، حيث شملت سحوبات على عدد من الجوائز المتنوعة، تضمنت 10 سيارات، و28 دراجة نارية، و220 رحلة للعمرة، إلى جانب العديد من الجوائز الأخرى، في إطار يعكس حرص المؤسسة على تعزيز التفاعل المجتمعي المصاحب للحدث.