شهدت الكرة الذهبية عبر تاريخها الطويل سيطرة واحتكاراً من لاعبين أسطوريين استطاعوا ترك بصمة خالدة في كرة القدم، وعلى رأسهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يعتبر أكثر اللاعبين تتويجاً بالجائزة، ويليه البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى جانب أسماء تاريخية مثل كريم بنزيما، لوكا مودريتش، لويس سواريس، ريكاردو كاكا، أندريه شفتشينكو، فابيو كانافارو، رونالدينيو، زين الدين زيدان، يوهان كرويف، ميشيل بلاتيني، وماركو فان باستن، وغيرهم الذين شكلوا محطات فارقة في مسيرة الجائزة وجعلوا منها رمزاً للتميز الفردي في عالم الساحرة المستديرة، بينما في جانب اللاعبات حققت اللاعبة الإسبانية آيتانا بونماتي الكرة الذهبية للسيدات لعدة مرات متتالية، مما يعكس قوة كرة القدم النسائية وتطورها في السنوات الأخيرة.

وحول قصة الكرة الذهبية وكيفية حصولها وطريقة ترشيحها، يقول مدرب كرة القدم والمهتم بالتاريخ الرياضي سلمان عبدالستار لـ«عكاظ»: «بدأت قصة الكرة الذهبية عام 1956 عندما أطلقتها مجلة (فرانس فوتبول) الفرنسية لتكريم أفضل لاعب كرة قدم في أوروبا سنوياً، وكانت مقتصرة على اللاعبين الأوروبيين فقط، ولكن مع تطور الكرة وانتشار الاحتراف وسعت الجائزة معاييرها حتى شملت كل اللاعبين في العالم الذين يلعبون في البطولات الكبرى، ويتم الترشيح للجائزة على ثلاثة مستويات، هي: اختيار قائمة المرشحين الأولية من قبل خبراء تحرير المجلة، واختيار اللجنة النهائية التي تضم صحفيين من 100 دولة حول العالم، يقومون بالتصويت، والتصويت على أفضل خمسة لاعبين من القائمة الطويلة، إذ تمنح النقاط حسب ترتيب كل صحفي للأفضل، واللاعب الذي يحصل على أكبر عدد من النقاط في نهاية التصويت يفوز بالجائزة».

معايير أساسية

وعن سؤال: هل من المهم أن يكون اللاعب مشهوراً للحصول على الكرة الذهبية؟ أجاب: «ليس المهم أن يكون اللاعب مشهوراً، بل من الضروري أن يمتلك عدة معايير أساسية، هي: الأداء المبدع على مدار الموسم، ويشمل ذلك الأهداف، الأسيست، تأثيره في المباريات، إلى جانب إنجازات الفريق سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات، واللعب النظيف والانضباط داخل وخارج الملعب، كما تشمل العملية تقييماً شاملاً للعناصر الفنية والسلوكية التي تجعل اللاعب يستحق لقب الأفضل في العالم».

وحول أحقية الجماهير الرياضية في التصويت على الكرة الذهبية، تابع المدرب عبدالستار بقوله: «الجمهور ليس له دور مباشر في التصويت أو منح الجائزة، لأن التصويت يتم عبر لجنة من الصحفيين الدوليين المتخصصين، كما أشرت، ولكن من الناحية غير الرسمية والمعنوية، فإن الدعم الجماهيري يمكن أن يرفع من معنويات اللاعب ويزيد من حضوره الإعلامي، ما قد يؤثر بشكل غير مباشر على تقييمه في أذهان مصوّتي الكرة الذهبية، فالتفاعل الجماهيري مع أداء اللاعب في المباريات يمكن أن يؤثر في رأي الصحفيين ويبرز أهمية اللاعب أكثر في المشهد الكروي العام».

واختتم المدرب عبدالستار حديثه بقوله: «الكرة الذهبية ليست مجرد جائزة، بل هي تتويج لسنوات من الجهد والصبر والإصرار، والفوز بها يعكس حالة ذهنية قوية لا تقاس بالأهداف فقط، بل برحلة اللاعب اليومية في العمل والتضحية، والمواجهة مع الضغوطات، وهذا ما يجعلها شرفاً معنوياً لا يقدر بثمن، وبذلك ستبقى الكرة الذهبية حلماً يراود كل لاعب، ورمزاً خالداً للأفضلية والتميز في تاريخ كرة القدم، منوهاً أن آخر فائز بجائزة الكرة الذهبية للرجال حتى عام 2025 هو الفرنسي عثمان ديمبلي، بعد موسم استثنائي ساهم فيه بشكل كبير مع نادي باريس سان جيرمان بالتتويج بدوري أبطال أوروبا، بينما في جانب السيدات حصلت الإسبانية أيتانا بونماتي على الكرة الذهبية، وهو اللقب الثالث على التوالي للاعبة برشلونة لتصبح اللاعبة الأكثر تتويجاً بالألقاب في التاريخ».