قاد لاعب النصر والهلال «ساديو ماني»، و«ياسين بونو»، منتخبي السنغال والمغرب إلى نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، عقب فوزيهما على مصر ونيجيريا (1-0) و(​4 - 2)، إذ سجل «ماني» هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 78 في المباراة التي أقيمت بمدينة طنجة.



ويلعب منتخب السنغال، الساعي للتتويج بلقبه الثاني في البطولة بعد نسخة عام 2021، في المباراة النهائية، التي تقام يوم الأحد القادم، على ملعب (مولاي عبدالله) في العاصمة المغربية الرباط، وتعد هذه هي المرة الرابعة التي يلعب خلالها المنتخب السنغالي في المباراة النهائية، بعد أعوام 2002 و2019 و2021، بينما نجح المنتخب المغربي في حسم سلسلة ركلات الترجيح لصالحه (4-2) بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، وبفضل حارس مرماه «ياسين بونو» الذي تصدى ببراعة لركلتين ترجيحيتين ليواصل رحلة البحث عن اللقب الثاني الذي طال انتظاره 50 عاماً، منذ عام 1976، فهل يحرم «ماني» المغرب من تحقيق اللقب؟