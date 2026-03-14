ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى أن إيران تريد إبرام اتفاق يوقف الحرب التي دخلت أسبوعها الثالث. واعتبر ترمب في منشور على منصة «سوشال تروث»، اليوم (السبت)، أن إيران «مهزومة تماماً وتريد إبرام اتفاق»، لكنه لن يوافق عليه.



وقال إن «وسائل الإعلام التي تنشر أخباراً كاذبة تكره التحدث عن النتائج العظيمة التي حققها الجيش الأمريكي ضد إيران التي هُزمت تماماً وتريد إبرام اتفاق، لكنه لن يكون اتفاقاً أوافق عليه!».



وكان الرئيس الأمريكي، قد لفت في وقت سابق إلى أن القوات الأمريكية دمرت الأهداف العسكرية كافة في جزيرة خرج. وشدد أكثر من مرة خلال الأيام الماضية على أن بلاده دمرت إيران تدميراً شاملاً، وسحقت صواريخها ودفاعاتها الجوية وأسطولها البحري.



وردت القوات البحرية الإيرانية نافية الأمر، وأكد المسؤول عن الشؤون السياسية داخل القوات البحرية في الحرس الثوري محمد أكبر زادة، أن هذه «الادعاءات الأمريكية تتناقض مع التطورات في المنطقة»، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية «إرنا».



وأضاف «الولايات المتحدة تدعي تدمير البحرية الإيرانية.. وإلا لماذا لا يزال مضيق هرمز مغلقاً ولماذا لا تستطيع أي ناقلة المرور عبره؟».



وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد استبعد هذا الأسبوع إجراء محادثات مع أمريكا، مضيفاً أن الهجمات الصاروخية لبلاده ستستمر طالما كان ذلك ضرورياً. وأشار إلى أن طهران مرّت «بتجربة مريرة جداً» خلال المفاوضات السابقة مع الولايات المتحدة.