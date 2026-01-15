تلقى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، أمس، أكثر من 500 مليون طلب للحصول على تذاكر مباريات كأس العالم 2026 خلال فترة ​تقديم الطلبات التي استمرت 33 يوماً وانتهت يوم 13 يناير الجاري.



وأوضح «​الفيفا» في بيان، أن البطولة التي ​ستستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بمشاركة 48 فريقاً لأول مرة، اجتذبت طلبات من المشجعين في جميع الدول والمناطق الأعضاء في الاتحاد الدولي للعبة والبالغ عددها 211 دولة، مشيراً إلى أنه تم التحقق من صحة كل طلب من خلال بيانات بطاقة ائتمان متفردة، إذ قدم المشجعون ما معدله 15 مليون طلب يومياً للحصول على تذاكر.



وأضاف، أنه إلى جانب الدول الثلاث ​المضيفة، جاء العدد الأكبر من الطلبات من ألمانيا وإنجلترا والبرازيل وإسبانيا والبرتغال والأرجنتين وكولومبيا، في حين كانت المباراة الأكثر ترقباً هي ‌مباراة دور المجموعات ​بين كولومبيا والبرتغال في ‌ميامي في 27 يونيو المقبل.



وأبان أنه سيتم إخطار المشجعين بنتائج طلباتهم عبر البريد الإلكتروني في موعد لا يتجاوز الـ5 من شهر فبراير المقبل، وأنه في حال تجاوز الطلب العرض، سيتم تخصيص التذاكر من خلال عملية اختيار عشوائية.



وسيحظى المتقدمون غير الناجحين ‌بفرصة أخرى لشراء التذاكر قبل موعد البطولة بوقت قصير خلال مرحلة بيع في اللحظات الأخيرة، وذلك على أساس أسبقية الحضور.



ويدير «الفيفا» سوقاً رسميةً لإعادة بيع وتبادل التذاكر لحاملي التذاكر المؤهلين؛ تهدف لحماية المشجعين وتخضع للوائح الاتحادية والمحلية.