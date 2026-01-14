رفض مدرب الاتحاد كونسيساو الرد على الشائعات حول انتقال الفرنسي كانتي من صفوف فريقه خلال الفترة القادمة وقال: «لا أريد الحديث عن سوق الانتقالات، وأي لاعب يبقى مع الفريق يجب أن يتمتع بعقلية ناضجة، ويعمل من أجل هيبة النادي»، وفق التغريدة التي بثها الموثوق Fabrizio Romano عبر حسابه في منصة «X». وإضاف يقول: «عقد مسؤول نادي فنربخشة اليوم اجتماعاً مباشراً مع وكيل كانتي، وتم تقديم عرض مبدئي، وفي انتظار موافقة اللاعب».



يذكر أن عقد كانتي مع الاتحاد ينتهي في يونيو 2026، بعد انتقاله من تشيلسي في يونيو 2023 بعقد يمتد لثلاثة مواسم، ولم يحسم ملف استمراره مع العميد أو بيع عقده، وعملية التفاوض مع نادي الاتحاد السعودي على مبلغ انتقال اللاعب ما زالت مستمرة، ولم تبرز أرقام واضحة للعقد أو قيمة الشراء.